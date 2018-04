Après un directeur marketing annoncé en début de semaine, le Paris SG accueille un nouveau renfort en interne. Il s’agit de Michel Besnard, qui occupera le poste de directeur de la sécurité. Cet ancien officier de police possède une sacrée expérience et un CV long comme le bras qui devrait lui permettre d’appréhender au mieux ses nouvelles fonctions.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Michel Besnard qui rejoint le Club en qualité de Directeur de la Sécurité. A ce titre, il assurera la sécurité des rencontres sportives de l’ensemble des équipes du Paris Saint-Germain. Michel Besnard est fort de 30 ans d’expérience dans la fonction publique : 21 ans en tant qu’officier de police puis 9 ans en tant que préfet depuis 2009. En 2007, il devient notamment Patron du groupe de sécurité de la Présidence de la République puis intègre en 2012 le cabinet du Directeur Général de la Police Nationale en tant que chef de l’unité de coordination des grands événements. À ce titre, il avait en charge la sécurité des événements sportifs, dont l’Euro 2016 et les Championnats du monde de handball IHF, des événements politiques et des commémorations. Il a également exercé la lourde fonction de Directeur délégué de la cellule interministérielle de crise à l’occasion des attentats de Paris et de Nice », peut-on lire sur le communiqué officiel du club de la capitale.