Le Paris SG vient de publier un communiqué officiel pour faire le point sur la rééducation de Neymar. Opéré du 5e métatarse du pied droit il y a plusieurs semaines, le Brésilien progresse parfaitement dans sa récupération et peut reprendre « la marche en appui complet progressif ».

« Le bilan communiqué ce jour par le Docteur Rodrigo Lasmar confirme la bonne évolution de la blessure de Neymar Jr, et autorise désormais une rééducation spécifique de sa cheville droite et de la marche en appui complet progressif. La rapidité de la récupération dans les dix prochains jours permettra de fixer la date optimale d’une reprise de l’entraînement sans restriction », peut-on lire sur le communiqué. De bon augure pour Unai Emery et le club de la capitale.