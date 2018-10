Depuis cet été, le FC Barcelone a dans le viseur de nombreux joueurs, notamment les deux Néerlandais de l’Ajax, le défenseur Matthijs de Ligt (19 ans) et le milieu de terrain Frenkie de Jong (21 ans). Mais selon Mundo Deportivo, un autre club s’est également positionné sur ces deux dossiers.

D’après le quotidien sportif espagnol, le Paris Saint-Germain s’est montré très intéressé sur ces deux profils, et pourrait commencer à approcher le club ajacide pour devancer le club catalan. Cette concurrence entre ces deux grosses écuries européennes devrait aussi faire monter les prix des jeunes pépites des Pays-Bas. Un épisode de plus dans la rivalité entre le PSG et le Barça.