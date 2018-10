Hier, le PSG s’est une nouvelle fois imposé largement sur sa pelouse, en disposant d’Amiens, 5 buts à 0. Un match qui devrait contribuer encore un peu plus à la popularité grandissante du club de la capitale dans l’Hexagone. La tendance est en tout cas à la hausse selon le Baromètre Sport Odoxa pour RTL et Groupama.

D’après ce sondage, la bonne opinion des Français pour le club a augmenté de 9 points en deux ans et atteint les 43%. Cette hausse est encore plus significative auprès des amateurs de football : 62% d’entre eux en ont une bonne opinion, soit 13 points de plus qu’en 2016. Le PSG peut donc compter sur le public français pour le soutenir en Ligue des Champions, où il affronte Naples mercredi (21h, à suivre sur notre live commenté).