Après les États-Unis l’an dernier, le Paris Saint-Germain se rendra en Asie pour sa traditionnelle tournée estivale. Ce mardi sur son site officiel, le club de la capitale en a dit un peu plus sur le programme qui attend l’équipe francilienne. « En juillet prochain, l’équipe première du Paris Saint-Germain se rendra à Singapour pour participer à l’International Champions Cup 2018, la première tournée des Parisiens en Asie depuis 2014. L’annonce a été faite aujourd’hui à Singapour en présence de Maxwell Scherrer, Coordinateur sportif et légende du Club, et Sébastien Wasels, Directeur Asie-Pacifique du Paris Saint-Germain. Le National Stadium de Singapour, enceinte de 55,000 places, accueillera les Rouge & Bleu pour deux matches de prestige le 28 juillet contre Arsenal et le 30 juillet contre l’Atletico Madrid. Les Parisiens ont choisi pour camp de base GeyLand training center au cœur de l’Etat-cité » .

Deux matches amicaux de prestige avant d’aller jouer le Trophée des Champions. « Tout juste titré Champion de France pour la 7ème fois de son histoire, le Paris Saint-Germain poursuivra sa tournée à Shenzhen en Chine pour y jouer le Trophée des Champions 2018 ». Maxwell Scherrer, Coordinateur sportif du PSG, a confié à ce sujet : « L’équipe n’a jamais joué à Singapour, ce sera donc une opportunité unique pour nos fans de rencontrer les joueurs et de créer du lien ensemble. Nous avons tous hâte de découvrir l’ambiance du National Stadium. » Il reste à avoir avec quels joueurs et surtout quel entraîneur...