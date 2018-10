Le PSG connaît une saison incroyable en Ligue 1 avec 10 succès en 10 matches. Cependant, ce début d’exercice canon contraste avec les difficultés du club de la capitale en Ligue des Champions, puisque Neymar et ses coéquipiers n’ont pris que 4 points sur 9 possibles. Et alors que l’avenir européen s’assombrit encore un peu plus, les rouge-et-bleu devraient avoir l’occasion de souffler lors d’un mini-stage cet hiver.

Selon les informations du Parisien, le PSG devrait se rendre au Qatar en janvier, durant quelques jours, afin de promouvoir les sponsors locaux. Ils ne devraient pas disputer de match amical durant ce laps de temps. Le club réflechirait à deux créneaux : la première semaine de janvier avant le match de 32e de finale de Coupe de France ; la semaine suivante avant le match contre Amiens en Ligue 1 (20e journée).