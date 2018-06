Ces derniers jours, la piste Eder Militão (20 ans) a été annoncée comme suivie par le Paris SG. UOL Esporte confirme ce jeudi l’information, précisant même que la proposition du club de la capitale est pour l’heure supérieure à celle des autres candidats.

Le média brésilien explique en effet que le FC Porto et Manchester City ont également manifesté un intérêt certain pour le défenseur brésilien de São Paulo. Les Dragões ont même rencontré son entourage au Portugal, mais leur offre serait pour l’heure inférieure à la proposition orale formulée par les Parisiens, via Pini Zahavi et ses collaborateurs, indique la publication auriverde.