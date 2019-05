Le Paris Saint-Germain le sait mieux que quiconque. Pour ne pas subir le mercato, il faut savoir blinder ses joueurs au moins deux ans avant la fin de leur contrat. Alors le club de la capitale a décidé de prendre les devants avec Kylian Mbappé, arrivé au club à l’été 2017 et lié jusqu’en juin 2023. Selon les informations de RMC, les dirigeants parisiens ont ouvert des discussions avec le clan Mbappé en vue d’une prolongation de contrat, qui serait la première depuis sa signature.

L’objectif est clair pour le club francilien : s’assurer un été tranquille, voire plus, quant à l’avenir de Kylian Mbappé et envoyer un signal fort aux différents courtisans de l’attaquant français, âgé de 20 ans. On pense surtout au Real Madrid, engagé dans une profonde refonte de son effectif et toujours autant intéressé par Mbappé, après l’avoir raté de peu en 2017. Les discussions n’en sont qu’à leur début mais le PSG a au moins le mérite de prendre les devants.