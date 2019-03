Ces dernières heures, Kylian Mbappé et Neymar ont beaucoup fait parler d’eux. Le premier serait courtisé par un Real Madrid prêt à faire des folies, tandis que le second a vu son père évoquer une prolongation de contrat. Au Paris Saint-Germain, une chose est sûre : le duo Mbappé-Neymar n’est pas près de partir.

« Nous disposons de deux des cinq meilleurs joueurs du monde, et en plus ce sont les plus jeunes, on fera tout pour les conserver le plus longtemps possible », indique-t-on au club dans les colonnes du Parisien. Le message est passé !