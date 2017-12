Le monde du Paris Saint-Germain s’enrichit. En dehors de son recrutement XXL, le club de la capitale cherche à renforcer ses infrastructures. Comme le révèle La Gazette en Yvelines, les dirigeants du leader du championnat sont prêts à financer les voiries pour le projet Campus PSG avec un nouveau centre d’entraînement en vue, à Poissy.

Pour faciliter l’accès à ce campus, des réseaux routiers seront innovés entre 2018 et 2020. Coût ? Entre 150 et 200 millions d’euros tout de même ! Une bonne nouvelle aussi pour le magasin du constructeur Porsche, qui devrait voir le jour dans cette zone d’activité avec plus de 10 000 m² d’espace !