Ce mercredi, le Paris Saint-Germain jouera sa survie en Ligue des Champions, en recevant Liverpool au Parc des Princes (21h, à suivre en direct sur notre site). Une rencontre décisive en vue de la qualification pour les huitièmes de finale, que le PSG a toujours rallié depuis la saison 2012-2013.

Et pour cette soirée cruciale pour la suite de sa saison, le club de la capitale sortira la tenue "third" extérieure blanche, de la marque Jordan, rapporte le quotidien Le Parisien. Une liquette que devraient porter Kylian Mbappé et Neymar, tous deux présents à l’entraînement lundi. Du côté de la formation anglaise, les Reds porteront bien leur surnom, ces derniers optant pour leur ensemble rouge habituel.