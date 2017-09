C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le Paris SG a ouvert une académie à Lisbonne. Le club de la capitale vient de confirmer la nouvelle via un communiqué officiel. « Le Paris Saint-Germain a inauguré jeudi à Lisbonne la première Paris Saint-Germain Academy au Portugal en présence de la légende parisienne et portugaise Pedro Miguel Pauleta et du Directeur du Merchandising et de la diversification de la marque Fabien Allègre. Une cinquantaine d’enfants ont pris part à la session inaugurale en présence de représentants de partenaires du Club et des médias », peut-on lire.

Pedro Miguel Pauleta, légende du Club et ambassadeur de la Paris Saint-Germain Academy, était présent pour l’occasion. Tout sourire, il se frottait les mains de la décision parisienne. « Grâce à la Paris Saint-Germain Academy à Lisbonne, Paris est désormais présent à l’année dans la capitale portugaise. Je suis très heureux que mes jeunes compatriotes, dont nombreux sont fans du Paris Saint-Germain, puissent vivre pleinement leur passion et apprendre le football avec les méthodes d’un grand club européen. C’est un plaisir pour moi de m’associer à ce projet », lançait l’Aigle des Açores.