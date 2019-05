Voulant à tout prix se renforcer après une saison en demi-teinte (seul titre remporté : la Ligue 1), le Paris Saint-Germain pourrait piocher au Real Madrid. Depuis le retour de Zinedine Zidane, les Merengues s’activent en coulisse et auraient d’ailleurs bouclé l’arrivée d’Eden Hazard. Dés lors plusieurs joueurs devraient quitter le club et le PSG entend en profiter. D’après les informations du Parisien, Toni Kroos (29 ans), Gareth Bale (29 ans) et Isco (27 ans) seraient dans le viseur du club de la Capitale.

Le directeur sportif des Franciliens Antero Henrique suivrait de près la situation des trois hommes et estimerait que leurs profils seraient intéressants. Toni Kroos pourrait ainsi venir renforcer un secteur où Leandro Paredes n’apporte pas encore satisfaction. Les possibles départs de Julian Draxler voir d’Edinson Cavani pourraient ainsi être remplacés par Gareth Bale et Isco selon le quotidien francilien.