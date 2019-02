Sur le terrain, le Paris Saint-Germain a fait taire pas mal de critiques lors de sa rencontre face à Manchester United, remportée 2-0 par le club de la capitale grâce à Kimpembe et Mbappé en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais c’est ce qui s’est passé en dehors du terrain qui gêne l’UEFA.

En effet, l’instance européenne a décidé de poursuivre le PSG pour « déclenchement de feux d’artifices, lancer d’objets, dégradations et mouvements de foule ». A noter que le club parisien a déjà été sanctionné pour le même style d’incident contre l’Etooile Rouge, et pourrait connaître une sanction plus sévère que les 35 000€ d’amende.