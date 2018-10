Les tensions entre le coach de Manchester United, José Mourinho, et son joueur Paul Pogba sont plus que palpables. À tel point que le champion du monde aurait exprimé ses envies de départs dès le mois de janvier si le Special One, très critiqué, était encore sur le banc des Red Devils.

Cela n’est pas passé inaperçu du côté du PSG, selon le Sun. Le club de la capitale aurait déjà sondé son agent, Mino Raiola, pour un éventuel futur transfert. Les Parisiens seraient alors en concurrence avec le FC Barcelone, qui souhaite l’enrôler depuis cet été. Reste à savoir si Mourinho sera toujours l’entraîneur de United, surtout après son match nul à domicile face à Valence hier soir (0-0), en Ligue des Champions.