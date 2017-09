Cet après-midi, l’Olympique de Marseille venait troller le Paris Saint-Germain sur Twitter avec une photo de Maxime Lopez et de Florian Thauvin accompagnée d’une légende faisant référence au penaltygate.

Mais le PSG ne reste que très rarement sans répondre. Le club francilien a donc décidé de surenchérir : « tu as déjà vu un de leurs joueurs dans la surface de réparation cette saison ? Jamais. Et il espèrent avoir des penalties ». Ambiance.

- You've already seen one of their player in the box this season ?

- Never. And they hope to get a penalty kick pic.twitter.com/qHvQQUFZwp

— PSG English (@PSG_English) 21 septembre 2017