Avec Leonardo de retour aux affaires, l’organigramme du PSG continue d’évoluer. Et ce sont les hommes de confiance d’Antero Henrique qui en font les frais. Débarqué à la mi-juin de son poste de directeur sportif, le Portugais avait placé sa garde rapprochée dans les affaires courantes du club mais le retour du Brésilien redistribue les cartes.

D’après les informations de L’Équipe, Jaime Teixeira (administration et logistique de l’équipe professionnelle), Joao Luis Afonso (directeur du recrutement) et Paulo Noga (coordinateur de la formation) ne feront plus partie du paysage parisien la saison prochaine. Les grandes manœuvres ont déjà commencé chez les Rouge et Bleu.

