Dans une interview accordée au Parisien ce jeudi, le président de l’Olympique Lyonnais a encore une fois égratigné le Paris Saint-Germain. « C’est un manque d’équité. Il y a le sujet des moyens sans limites, le sujet des conflits d’intérêts, il y a le sujet général du respect des règles du fair-play financier. Neymar, par exemple, je ne sais pas s’il est salarié à 100% du PSG ou salarié en partie du Qatar pour la Coupe du monde », avait-il notamment déclaré.

Auteur d’une nouvelle sortie médiatique qui devrait épicer les retrouvailles entre l’OL et le PSG dimanche soir au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas s’est vu offrir une réponse de la part du club parisien, via un message cinglant posté sur Twitter et qui ne manque pas d’ironie : Après les #FakeNews de ce jour de @JM_Aulas en teaser de #OLPSG, juste une question : vous apprêtez-vous à battre cette saison un record d’affluence et de recettes en accueillant le @PSG_Inside ?. Le choc est lancé !