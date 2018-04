Confrontation décisive dans la lutte pour le titre en Eredivisie, la rencontre entre le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam pouvait sacrer les coéquipier de Nicolas Isimat-Mirin. Très vite, les Boeren prenaient l’avantage par l’intermédiaire de l’Uruguayen Gaston Pereiro (1-0, 23e). A domicile, dans une enceinte du Philips Stadion animée, le PSV continuait de dérouler et de foncer vers le titre.

En fin de première période, Luuk De Jong inscrivait le but du break pour les rouges et blancs (2-0, 38e). Aux retour des vestiaires, Steven Bergwijn inscrivait un troisième pion et continuait d’embellir la fête (3-0, 54e). Avec cette large victoire, le PSV Eindhoven remporte son 24e championnat des Pays-Bas.