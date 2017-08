Waldemar Kita a tenté le coup avec Kryckowiak cet été. Mais son compatriote polonais a refusé la proposition de signer chez les Canaris. C’est ce que révèle ce lundi 6 août le média polonais Sport. Dans ses colonnes, Kita a lui-même évoqué le dossier et la réponse négative du milieu de terrain du PSG (27 ans). Ce dernier préférerait retourner en Espagne ou évoluer en Italie :

« Je voulais prendre Grzegorz Krychowiak. J’ai discuté avec le PSG et le joueur. Il préfère aller en Liga ou en Serie A. Dommage, car il s’était relancé chez nous lorsque Bordeaux n’en voulait plus, en 2011. Pour moi, ce joueur est très professionnel. Il est au PSG depuis 1 an et ne joue pas régulièrement. Il nous conviendrait parfaitement. Mais il a son plan de carrière en tête. Pour lui, le PSG est trop difficile. Il y aura toujours un Verratti ou un Matuidi pour passer devant. » D’abord avide de percer à Paris, Krychowiak a décidé de quitter la Capitale, lorsque son club lui a signalé qu’il ne comptait plus sur lui.