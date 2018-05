Descendu en 2016, le Rayo Vallecano remonte en Liga. Après leur victoire 1-0 sur Lugo ce dimanche soir, les Franjirrojos ont validé leur ticket, alors qu’il reste encore une journée en Liga 1 2 3. A noter qu’il y aura 5 clubs madrilènes ou assimilés en première division l’an prochain puisque le Rayo rejoint le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, en plus de Getafe et Leganes, deux villes qui se situent dans la proche banlieue de la capitale.

5 - La Liga 2018/19 will be the first season to have five different teams from Madrid : Real Madrid, Atlético Madrid, RAYO VALLECANO, Getafe and Leganés. Capital.

— OptaJose (@OptaJose) 27 mai 2018