Cette saison, le RB Leipzig tente de rester au contact du leader, le Borussia Dortmund, et est troisième avec 25 points (7 victoires, 4 nuls, 2 défaites), à 8 longueurs du club de la Ruhr et 1 unité du dauphin, le Borussia Mönchengladbach. Et pour tenir le rythme imposé par les hommes de Lucien Favre, la formation saxonne va se renforcer cet hiver, alors qu’elle a déjà enregistré un transfert, celui de Tyler Adams.

Selon les informations de Sport Bild, Leipzig pourra compter sur un gros chèque pour recruter lors du mercato hivernal (qui ouvre le 1er janvier). En effet, le coach Ralf Rangnick bénéficiera d’une somme de 35 M€ pour enrôler de nouveaux joueurs. Le RB Leipzig étant habitué à piocher dans les écuries de Ligue 1, les équipes de notre Championnat ont du souci à se faire.