L’affaire Jean-Kevin Augustin est encore loin d’être terminée. Lors de cette trêve internationale, l’attaquant de 21 ans a refusé sa convocation en équipe de France Espoirs en accord avec son club. Le joueur s’est justifié en évoquant une trop grande fatigue physique. Forcément, la FFF n’a pas apprécié. Noël Le Graët a affirmé qu’un dossier avait même été monté et envoyé à la FIFA et souhaite en faire un exemple de sévérité. Il faut dire qu’entre temps, le joueur a joué en amical avec son club.

Le RB Leipzig ne comprend pourtant pas la position de la FFF comme l’a indiqué l’entraîneur du club, Ralf Rangnick, en conférence de presse. « La FFF s’est plainte auprès de la FIFA, bien que les ligues des deux premières divisions ont clairement signalé à la FIFA qu’elles assumaient le fait que ce n’était pas de leur devoir de libérer des joueurs de moins de 21 ans. La FIFA voit les choses ou interprète cet article de la loi différemment. C’est pour ça que c’est vraiment une situation étrange. On est sans doute le club avec le plus de joueurs français en Europe, et même plus que certains en France si j’exagère un peu. Si la FFF pense qu’elle doit se plaindre auprès de la FIFA et le signaler, qu’elle le fasse. C’est très ennuyeux pour nous car Augustin est en forme. Pour le match d’aujourd’hui (samedi contre Hanovre, ndlr), ce n’était pas grave. Yussuf Poulsen est aussi en forme. Certes, ça n’a pas impacté le match mais c’est ennuyeux de toute façon. On a échangé avec d’autres fédérations, on leur a envoyé des messages à ce sujet et la seule à ne pas avoir répondu était la FFF. Maintenant, on possède aussi Dayot Upamecano qui est un autre joueur potentiellement concerné. Nous allons certainement discuter de tout ça dans les prochains jours ou prochaines semaines. Ce n’est absolument pas normal que notre relation avec cette fédération se passe ainsi. »