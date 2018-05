Révélation de la dernière saison du côté du Real Madrid, Marco Asensio (22 ans) s’est montré de nouveau décisif cette saison. Avec les Merengues, il affiche 11 buts et 6 passes décisives en 52 matches. Des chiffres solides pour un joueur qui fait face à une forte concurrence à son poste et qui débute souvent sur le banc. Interrogé par la Cadena Ser, son agent, Horacio Gaggioli, a expliqué que son poulain avait reçu des propositions de transfert : « Madrid a reçu deux offres pour Marco Asensio, jusqu’à 150 millions d’euros, mais le club les a rejetées. Il a un avenir extraordinaire. »

Il est ensuite revenu en détail sur ce dossier tout en mettant en avant les qualités du milieu offensif : « Les offres venaient d’Angleterre, où vous pouvez payer ces montants, et ils étaient prêts à mettre encore plus. Mais perdre un joueur comme ça, c’est très embêtant. Il peut jouer à cinq postes : sur les deux côtés, en faux neuf, au milieu de terrain et en pivot offensif. Au Barça il y a Iniesta et Messi, mais il n’y en a pas cinq dans le monde comme lui. Il a une grande vision du jeu et ses entraîneurs l’ont laissé jouer à son propre rythme. »