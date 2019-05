Depuis le retour aux affaires de Zinedine Zidane au Real Madrid, Keylor Navas a repris sa place dans les buts madrilènes. Sur le banc depuis quelques matchs, Thibaut Courtois a renoué avec la compétition la semaine dernière face au Rayo Vallecano (1-0). Mais cette situation pourrait ne pas durer.

Selon les informations d’AS, la direction madrilène aurait signifié à Courtois qu’elle comptait plus que jamais sur lui la saison prochaine. Celle-ci croit au retour au premier plan du gardien belge qui incarne le présent et l’avenir du Real. Une décision qui pousserait encore un peu plus vers la sortie Keylor Navas (32 ans). Le portier costaricien posséderait des touches en Angleterre.