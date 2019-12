Il semblerait que l’hiver ne soit pas plus chaud que cela. Alors que cet été, le Real Madrid et Zinedine Zidane souhaitaient recruter Paul Pogba, Manchester United avait réussi à finalement le conserver. On pensait alors à un nouvel assaut des Merengues cet hiver, alors que le Français ne joue plus depuis sa blessure en septembre dernier.

Alors que son agent, Mino Raiola avait donné le ton de ce mercato pour son protégé, la capitale espagnole devrait suivre la tendance à en croire Marca. En effet, Paul Pogba ne bougerait pas d’Angleterre cet hiver. L’agent du joueur aurait contacté le club espagnol et ce dernier aurait avoué que l’urgence de recruter un milieu n’était plus d’actualité. Rendez-vous l’été prochain avec celui qui n’a plus qu’un an et demi de contrat avec les Red Devils ?