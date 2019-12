2019 n’a pas forcément été la meilleure année du Real Madrid. Éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la Coupe du Roi et troisième de Liga, le club merengue a déçu après trois années sur le toit de l’Europe. D’ailleurs, la Casa Blanca n’avait que deux représentants parmi les 30 nommés du Ballon d’Or.

On retrouve Karim Benzema qui arrive en 26e position et Eden Hazard qui se retrouve 13e mais en grande partie pour ses six premiers mois à Chelsea. Pas de trace du tenant du titre Luka Modric ou encore de Raphaël Varane, Thibaut Courtois, Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcelo et Isco qui étaient là l’an dernier. C’est d’ailleurs la première fois depuis 2005 qu’aucun Madrilène ne se retrouve dans le Top 10. Zinedine Zidane, seul madrilène présent avait terminé dix-huitième.