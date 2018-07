Alors qu’il vient de perdre la finale de la Coupe du monde avec la Croatie face à la France (2-4), Mateo Kovacic devrait quitter le Real Madrid cet été. Selon le Mundo Deportivo, Manchester City, déjà intéressé par le milieu de terrain, devra débourser 90 millions d’euros pour le recruter.

En manque de temps de jeu, Kovacic avait demandé à quitter la Casa Blanca. « J’aimerais jouer plus, avoir plus de temps de jeu, et le mieux c’est de quitter Madrid », avait-il déclaré à Marca, le 26 juin dernier. Des déclarations qui ont eu l’effet d’une bombe alors que Julen Lopetegui compte sur le joueur pour la saison à venir. L’Inter s’est aussi renseigné sur le joueur.