Le Real Madrid mène actuellement 1-0 face à la Real Sociedad à Anoeta. Et ce grâce à un but de Borja Mayoral, titularisé en pointe de l’attaque par Zinedine Zidane ce soir. Et le jeune canterano permet aux Merengues d’entrer encore un peu plus dans l’histoire.

Effectivement, le Real Madrid totalise là son 73e match de suite en marquant au moins un but, toutes compétitions confondues, égalant le Santos de Pelé (1961-1963). Un record qu’ils auront donc l’opportunité de battre en milieu de semaine, face au Betis.