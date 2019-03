Voilà que le quotidien AS dévoile une information pour le moins curieuse. S’il semble déjà acquis - du moins pour les médias espagnols - que le Real Madrid va passer à l’attaque pour le Parisien Kylian Mbappé cet été, le média en dit un peu plus sur le potentiel salaire du champion du monde à Madrid.

Il n’accepterait ainsi pas un salaire inférieur aux 15 millions d’euros, et ce alors que Gareth Bale en touche 14, Ramos 11 et Benzema et Modric tournent à 10 millions par saison. En 2017 déjà, le Real Madrid avait fait une croix sur son arrivée car le joueur demandait 12 millions annuels. Reste à voir si Florentino Pérez et compagnie seront maintenant prêts à s’aligner sur les demandes salariales du natif de Bondy.