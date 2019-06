Le Real Madrid veut Paul Pogba pour satisfaire les désirs de son entraîneur Zinedine Zidane. Mais le club madrilène sait à quel point l’opération est compliquée, puisque Manchester United n’a aucune intention de céder son joueur. Florentino Pérez a d’ores et déjà compris que s’il voulait recruter le milieu français, alors il devrait battre le record de transfert du club, et rien ne dit qu’il sera disposé à le faire.

Dès lors, le club merengue est obligé de préparer des alternatives. D’après les informations de Marca, celle menant à Eriksen est à l’arrêt. Une autre mène à Van de Beek, mais ce dernier serait plus considéré comme une doublure à Modric. Dès lors, c’est le nom de Tanguy Ndombélé, suivi de longue date par le Real Madrid comme nous vous l’avions révélé, qui a pris du galon ces derniers jours. Et comme les relations entre l’OL et la Casa Blanca sont toujours aussi bonnes...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10