Après deux succès d’affilée, le Real Madrid défiait ce samedi Liverpool en finale de la Ligue des champions 2018 pour tenter de dérocher un troisième titre de rang, le treizième de son histoire ! De leur côté, les Reds avaient pour objectif de ramener la Coupe aux grandes oreilles à la maison pour la sixième fois. La première période était marquée par les sorties sur blessure de Mohamed Salah (31e), touché à l’épaule, et Daniel Carvajal (37e), blessé à une cheville. Quelques instants plus tard, Karim Benzema ouvrait la marque mais son but était logiquement refusé pour un hors-jeu (43e).

Dès la reprise, l’attaquant français trouvait finalement le chemind es filets. Sur une relance à la main de Karius, le joueur de 30 ans interposait son pied pour inscrire un but gag (51e, 1-0). Mais Liverpool ne tardait pas pour égaliser. Sur un corner de Lallana, Lovren tenter sa chance de la tête mais Sadio Mané déviait sa tentative (55e, 1-1). Entré en jeu quelques instants auparavant, Gareth Bale redonnait ensuite l’avantage aux Merengues d’un sublime retourné (64e, 2-1) ! L’international gallois ne s’arrêtait pas là. Sur une frappe de loin de ce dernier, Loris Karius réalisait une nouvelle bourde en ratant sa prise de balle des deux mains (83e, 3-1)... Un troisième but madrilène qui tuait tout suspense. Le Real Madrid remporte donc sa troisième C1 d’affilée, la treizième à son palmarès. Historique !