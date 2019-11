Gareth Bale n’est plus en odeur de sainteté à Madrid, et le Gallois souhaite quitter la capitale espagnole cet hiver. Sa relation avec Zinedine Zidane serait plus tendue que jamais, et il serait aussi passablement énervé par les fuites sur son état de santé venant du club. Sky Sports dévoile ce lundi une drôle d’information concernant ce prochain marché des transferts.

Le sérieux média britannique explique que le Real Madrid veut se servir de son numéro 11 pour attirer Raheem Sterling. Voilà plusieurs années que les Merengues sont annoncés comme prétendants de l’Anglais, et ils seraient prêts à offrir environ 87 millions d’euros en plus de Gareth Bale pour le joueur des Three Lions ! Une rumeur qui a de quoi surprendre, surtout quand on sait que les Merengues vont probablement revenir à la charge pour Paul Pogba, opération qui sera plus que coûteuse. Toujours selon le média, les Citizens seraient de toute manière peu intéressés par le Gallois.