En fin de contrat en juin prochain, Brahim Diaz sera l’un des dossiers chauds à gérer pour Manchester City, qui a déjà laissé filer la pépite Jadon Sancho à Dortmund. Ce dernier a d’ailleurs conseillé à son club de miser sur Diaz. Une situation compliquée que Pep Guardiola a évoqué il y a quelques jours en conférence de presse. « Mon opinion n’a pas changé parce qu’il a marqué deux buts ou parce qu’il n’a pas été convoqué pour des matchs de Premier League. Notre attente est très élevée mais dans les grandes équipes comme ici, vous êtes en concurrence avec Sané, Sterling, Mahrez, Bernardo Silva, Sergio Agüero et Gabriel Jesus et ce n’est pas facile de trouver de l’espace. Il le savait depuis le début mais il a décidé de rester. Nous sommes satisfaits de lui. Nous ferons absolument tout pour le garder avec nous mais c’est lui qui décide. C’est aussi simple que ça. »

D’après les informations du quotidien espagnol AS, Brahim Diaz (2 buts en 3 matches) serait bel et bien décidé à quitter Manchester City. En plus du manque de temps de jeu, il aurait le désir de retourner en Espagne. Une occasion que compte bien saisir le Real Madrid, dont l’intérêt est connu de tous depuis quelques semaines. Mais AS précise que le joueur de 19 ans serait séduit par la proposition des Merengues. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu réfléchiraient à l’intégrer directement au groupe pro ou bien à le prêter dans un club pour qu’il puisse engranger du temps de jeu et de l’expérience comme cela avait été fait par exemple avec Marco Asensio. La balle est toujours dans le camp de Brahim Diaz, dont l’agent est Pere Guardiola, le frère de l’entraîneur de City.