Remonté en Ligue 2 à l’issue de leur titre de National 1 la saison dernière, le Red Star n’y arrive pas en championnat et est actuellement lanterne rouge du classement, avec seulement 9 points en 17 journées (2 victoires, 3 nuls, 12 défaites). De plus, le club est obligé d’évoluer à Beauvais, le Stade Bauer n’étant pas homologué.

Mais la Coupe de France est un motif de satisfaction pour le club audonien. Qualifié pour les 32e de finale de la compétition, ce dernier affrontera le week-end du 5 et 6 janvier le Stade Malherbe de Caen (L1). Et pour cette rencontre spéciale, le club a annoncé sur son compte Twitter que les hommes de Faruk Hadžibegić joueront cette partie sur la pelouse (synthétique) du fameux Stade Bauer. Les supporters devraient venir en masse pour le match et assurer le spectacle en tribunes.