Alors qu’il vient de se faire arrêter près de chez lui et accusé de conduite en état d’ivresse, Wayne Rooney, 31 ans, a évoqué son rêve qui demande un comportement irréprochable. Le désormais ex-international anglais (il a récemment annoncé sa retraite internationale) envisage de se reconvertir comme sélectionneur des Trois Lions.

« J’aimerais me lancer dans le coaching », a lâché l’attaquant de l’avant-centre d’Everton à talkSPORT. « Je pense que ce serait du gâchis de ne pas profiter de toutes les connaissances que j’ai acquises avec les années. J’ai toujours aimé regarder des matchs sur le plan tactique, parler aux managers avec qui j’ai travaillés sur la manière d’aborder certaines rencontres. (...) Sélectionneur de l’Angleterre ? On ne sait jamais. Je ne dirais pas non ! ».