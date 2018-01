Arrivé à Arsenal au même moment qu’Alexis Sanchez arrivait à Manchester United, le milieu offensif Henrikh Mkhitaryan va garnir le secteur offensif des Gunners. Une décision qui satisfait le sélectionneur de l’Arménie Artur Petrosyan comme le rapporte les médias britanniques. Ce dernier semble heureux que son poulain ait décidé de quitter les Red Devils : « Je pense qu’Henrikh avait un problème avec l’entraîneur de Manchester United et à Arsenal, il verra d’autres choses et ce ne sera pas la même solution. [...] Arsene Wenger aime pratiquer un football séduisant, je pense qu’il est meilleur pour Henrikh. »

Placés dans un groupe abordable en Ligue des Nations - Macédoine, Liechtenstein et Gibraltar - les Arméniens disposent de réelles chances de bien figurer dans la compétition et briguent ainsi un billet pour l’Euro 2020. Artur Petrosyan espère donc une parfaite confiance de sa star (68 sélections et 23 buts avec l’Arménie) pour bien figurer dans la compétition. Un départ devrait lui garantir un temps de jeu plus important qu’à Manchester malgré ses 22 matches disputés cette saison (2 buts inscrits). Le sélectionneur Arménien considère au passage que José Mourinho n’a pas suffisamment donné confiance à son joueur :« Je ne suis pas content de la décision de Mourinho de ne pas le faire jouer, mais c’est son club, son équipe, il sait ce qu’il veut. C’est bien qu’Henrikh soit parti. »