Rien ne va plus au Sporting. Suite aux incidents survenus au centre d’entraînement des Leões il y a quelques jours, plusieurs joueurs, dont le capitaine Rui Patricio, ont fait savoir à la direction lisboète qu’ils souhaitaient résilier leurs contrats de manière unilatérale. Face à cette situation, le voisin Benfica aurait sondé quelques uns de intéressés pour leur proposer de le rejoindre la saison prochaine. Une information qui n’a pas plu aux pensionnaires du Estadio Alvalade XXI.

« Le Sporting CP va attaquer devant les tribunaux et la FIFA le SL Benfica pour approches illégales auprès de ses joueurs, faites contre toutes les normes et les règlements en vigueur », peut-on lire sur le communiqué officiel. Les prochains derbies de Lisbonne risquent d’être très chauds !

O #SportingCP vai avançar com uma acção em tribunal, e também com uma participação à FIFA, contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting CP.

Sabe mais em https://t.co/LuwGcLZjA6 pic.twitter.com/vniXygXtvN

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 4 juin 2018