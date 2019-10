Club très supporté au Portugal, le Sporting est aussi connu par les fans du monde entier pour avoir formé et fait éclore un des plus grands joueurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo. Même s’il est rapidement parti à Manchester United, le club lisboète et la star portugaise restent très liés, dans l’imaginaire collectif du moins.

Comme l’a expliqué le président du club Federico Varandas à Tuttosport, le club envisage la possibilité de changer le nom du stade José Alvalade. Ce dernier pourrait ainsi bientôt s’appeler Cristiano Ronaldo Arena ou CR7 Arena. Un bel hommage pour l’enfant du club.

