Jour de finale ce samedi ! Au Stade de France, le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain s’affrontaient en effet en finale de Coupe de France. Quadruple tenant du titre, le club de la capitale voulait conserver son titre tandis que la formation bretonne pouvait mettre fin à 48 ans de disette dans cette compétition en cas de succès. À Saint-Denis, les Parisiens prenaient le match par le bon bout. Sur un corner de Neymar, Dani Alves ouvrait le score d’une magnifique reprise de volée (13e, 0-1). Supérieurs, les hommes de Thomas Tuchel doublaient même la mise grâce à un joli ballon piqué de Neymar (21e, 0-2).

Juste avant la pause, le malheureux Kimpembe marquait cependant contre son camp (40e, 1-2). À la pause, le PSG menait donc 2-1. Au retour des vestiaires, les Rennais cherchaient à égaliser et Mexer s’en chargeait en marquant d’un coup de tête sur corner (66e, 2-2). Le temps passait et le score ne bougeait plus. Les deux équipes devaient donc passer par la prolongation. Et dans ces trente minutes supplémentaires, Parisiens et Rennais ne marquaient pas. Kylian Mbappé était d’ailleurs exclu pour une semelle sur Damien Da Silva (119e). Tout allait donc se jouer aux tirs au but et finalement, le Stade Rennais a été meilleur dans cette séance (6-5) pour remporter la Coupe de France 2018-2019 !