Bien parti face à Toulouse ce dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1, le Stade Rennais, pourtant en supériorité numérique, a été rattrapé juste avant le temps additionnel, concédant ainsi le match nul (1-1). Désormais seizième après huit matches, l’équipe de Sabri Lamouchi connaît un début de saison compliqué.

Et si la formation bretonne a enregistré deux victoires, deux nuls et quatre défaites, c’est avant tout le nombre de points lâchés en route qui inquiète. Depuis le début de la saison, le Stade Rennais a en effet perdu 13 unités après avoir pourtant ouvert la marque. Et la saison passée, les Rouge et Noir en avaient perdu 14 dans le même cas, mais sur l’ensemble de l’exercice.