Le staff médical du PSG, représenté par le docteur Laurent Aumont et du professeur Gérard Saillant, a pris la direction du Brésil. Une fois surplace, ils feront passer des examens à Neymar pour déterminer l’étendue de sa blessure. C’est le club parisien qui vient de communiquer la nouvelle.

« Ce vendredi, le Docteur Laurent Aumont, Médecin de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, et le Professeur Gérard Saillant, figure internationale de la médecine du sport et membre du Board médical du club, ont pris la direction du Brésil. À 72 heures de la blessure de Neymar Jr, comme le veut le protocole, les deux médecins établiront la démarche thérapeutique et évalueront la durée d’indisponibilité du joueur. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10