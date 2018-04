Depuis l’annonce de son départ du FC Barcelone, les hommages ne cessent de se multiplier pour Andres Iniesta. Après Guardiola, c’est au tour de Neymar de rendre hommage à l’emblématique milieu catalan, qu’il a côtoyé entre 2013 et 2017.

« Maestro, quel honneur d’avoir fait partie de ta carrière à Barcelone, je t’admirais déjà de loin et après que je sois devenu plus proche de toi, je suis tombé amoureux de ton football et encore plus pour la personne que tu es en dehors du terrain... Je dirai toujours à mes amis, mes enfants et ma famille que j’ai eu le plaisir de célébrer des buts et des titres à tes côtés. Barcelone te remercie, je te remercie et les amateurs de football te remercient pour tout ce que tu as fait !!! Beaucoup de chance sur ton parcours à venir, je t’embrasse CAPI !! » Le principal intéressé appréciera certainement !