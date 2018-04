Ancien joueur de l’équipe de France (80 sélections, 9 buts), Florent Malouda a reçu une mauvaise nouvelle en provenance de Suisse. Après avoir été disqualifié de la Gold Cup, l’ancien Lyonnais avait fait appel, réclamant son droit de jouer avec la Guyane. Mais le TAS est formel : Malouda ne peut pas jouer avec les Yana Dòkò.

« Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu ses décisions dans le cadre de

deux procédures d’arbitrage entre le joueur Florent Malouda et la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF). Le TAS a rejeté les deux appels déposés par Florent Malouda et a confirmé les décisions rendues par la CONCACAF les 16 et 26 juillet 2017 », peut-on lire sur le communiqué.