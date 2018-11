Alors qu’il était en conflit avec son ancien club, le Tianjin Quanjian, Anthony Modeste a officiellement fait son retour au FC Cologne, en deuxième division allemande, où il a signé jusqu’en 2023 ce samedi. Mais ce transfert pourrait poser quelques problèmes au joueur et à son club, selon le média d’outre-Rhin, Express.

En effet, le club chinois se sent lésé dans ce dossier et pourrait faire valoir son droit. Le journal chinois Titan Sport Plus rapporte que le Tianjin Quanjian a déclaré vouloir entamer des poursuites judiciaires à l’encontre de Modeste et du FC Cologne, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’affaire n’est donc pas finie.

As a response to the signing of Anthony Modeste by FC. Koln, Tianjin Quanjian officially claimed that 'we will take every possible means to protect our interests. We have made preparations to initiate a lawsuit on FC. Koln and Anthony Modeste in Court of Arbitration for Sport. ' pic.twitter.com/i4D66FOYw3

— Titan Sports Plus (@titan_plus) 18 novembre 2018