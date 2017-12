L’Association Européenne des Clubs (ECA) a décerné en cette fin d’année d2017 ses prix. Le football français est à la fête puisque l’AS Monaco a été récompensé du titre de meilleure progression sportive.

Ce titre honorifique est bien sûr influencé par le titre de champion de France de Monaco, en mai, et l’ascension jusqu’en demi-finales de la Ligue des Champions.

#Throwback 19th #ECAGeneralAssembly

Winners of the #ECAAwards 2017 :

European Club of the Year @realmadrid

Best Sporting Progess @AS_Monaco

Best CSR Programme @AberdeenFC

Women's Club Football @Sporting_CP #ECA2017 pic.twitter.com/8fKWxHgUck

— ECA (@ECAEurope) 20 décembre 2017