Défenseur central de Santos, Lucas Verissimo devrait s’engager avec le Torino dans les jours qui viennent. Selon le média brésilien Gazeta Esportiva, le Toro aurait proposé une offre de 10 millions d’euros, acceptée par le club brésilien.

Le club italien remporterait donc la lutte face à l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, également dans la course pour enrôler le Brésilien. Lucas Verissimo, âgé de 23 ans, devrait donc connaître sa première expérience à l’étranger. La saison dernière, il a joué 43 matchs avec son club formateur, et a inscrit un but.