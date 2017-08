Andrea Belotti est courtisé par les grands d’Europe mais le Torino demande 100 M€ pour son attaquant de 23 ans. Cela ne fait visiblement pas peur à l’AC Milan qui a formulé une offre XXL mais elle a été refusée.

D’après la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri ont proposé 70 M€ plus Paletta et M’Baye Niang. Malgré cette très belle offre, le Toro n’a pas donné suite et Belotti est toujours au club... pour le moment.