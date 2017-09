La FIFA étudie actuellement le cas Adrien Silva dont le transfert du Sporting Lisbonne à Leicester reste suspendu à la décision de l’instance internationale. Ce mercredi, Sky Sports révèle les raisons qui auraient fait capoter la transaction dans les ultimes moments du mercato estival.

Ainsi, les documents liés au transfert seraient arrivés sur les ordinateurs de la FIFA avec quatorze secondes de retard ! Parmi ces papiers, on trouve notamment l’accord officiel entre le club portugais et les Foxes. Pour quelques secondes Adrien Silva reste à quai, et le Sporting passe à côté de plus de 22 millions d’euros...