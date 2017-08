Au cœur d’une période révolutionnaire de l’argent dans le football, avec le transfert historique de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d’euros, Juan Mata est prêt à faire un geste très généreux. Comme le révèle The Independent, le milieu offensif de Manchester United va donner 1% de son salaire annuel de 7,75 millions (soit environ 77 500 euros par an) à Common Goal, une organisation de charité qui agit dans 80 pays à travers le monde.

L’international espagnol demande aux autres joueurs d’imiter ce beau geste. « Je mène cette idée, mais je ne veux pas être tout seul ». Cette fabuleuse idée est venue à l’esprit de Mata après la victoire de Chelsea - son ancien club - en Ligue des champions il y a cinq ans. « Alors que l’on célébrait, je regardais mes coéquipiers et je voyait la beauté du football. On était originaire de tous les coins du globe, de différentes circonstances, et nous parlions plusieurs langues. Certains ont grandi durant la guerre, d’autres sous la pauvreté. Mais nous voilà, tous debout, champion d’Europe. Nous sommes si heureux de vivre un rêve. Réunissons-nous en aidant les enfants autour de nous pour qu’ils découvrent cette lumière et cette joie », écrit Mata dans le blog Player’s Tribune.